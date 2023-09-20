ЦБ и Мосбиржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

Центробанк РФ и Мосбиржа вводят дополнительные меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объяснил, что в последнее время чаще фиксируются факты дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего эшелона. Это приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке.

«В итоге биржевая стоимость отдельных бумаг может заметно меняться несколько раз за короткий промежуток времени. Во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях», — объяснил ЦБ.

Банк России обратил внимание инвесторов на необходимость взвешенного и рационального принятия решений.

ЦБ будет расценивать организацию схем, которые направлены на формирование нерыночного ценообразования, как манипулирование рынком. По решению регулятора при установлении вины участникам торгов и их клиентам могут быть ограничены биржевые операции. В определенных российским законодательством случаях предусмотрена также уголовная ответственность.

C 21 сентября 2023 года биржа вводит ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на покупку акций российских компаний третьего эшелона. Отклонение может быть на уровне не более 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. При дестабилизаций цен акций биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора. Также сейчас проводится доработка механизма проведения дискретного аукциона по акциям для более раннего перевода торгов в режим такого аукциона при наличии признаков дестабилизации цен на бумаги.

Ранее Мосбиржа провела дискретный аукцион по 53 акциям российских компаний.