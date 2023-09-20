Стало известно, когда США обновят рекорд по государственному долгу

Госдолг США может преодолеть отметку в $34 трлн в начале декабря 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

Агентство указывает, что последний триллион долга федерального правительства сформировался быстрее предыдущего в три раза. При этом госдолг с $30 трлн до нынешних $33 трлн вырос за полтора года. Уточняется, что в последние три месяца государственный долг Соединенных Штатов каждый день рос на $10,9 млрд.

Если власти не предпримут никаких действий, то очередной «рекорд», по подсчетам РИА Новости, будет побит через 83 дня. Наращивать заимствования позволяет закон о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года, который подписал глава Белого дома Джо Байден.

До этого американский предприниматель Илон Маск отреагировал восклицательным знаком в социальной сети Х на то, что госдолг США впервые в истории превысил цифру в $33 трлн.

До этого Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что госдолг страны впервые достиг отметки в $33 трлн. На официальном сайте американского Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга США составляет $33,04 трлн.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.