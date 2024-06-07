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Фигурантам дела о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинения

СК РФ: фигурантам дела о ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинения

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СК РФ по Кемеровской области

Следователи предъявили обвинения фигурантам уголовного дела о столкновении трамваев в городе Кемерово. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

В заявлении ведомства отмечается, что обвинения были предъявлены задержанным до этого директору и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании». Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По данным СК, фигуранты дела допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством», — говорится в материале.

В ведомстве не стали раскрывать имена фигурантов.

6 июня на Логовом шоссе в городе Кемерово столкнулись два трамвая. Одно из транспортных средств на полной скорости врезалось в другое, в результате чего пострадали водитель трамвая и 140 пассажиров. На место сразу прибыли бригады скорой помощи, но одного из раненых спасти не удалось.

Всего по факту произошедшего было заведено три уголовных дела. Сначала СК РФ завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После были заведены дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также о халатности.

Ранее в Кремле прокомментировали ДТП с участием трамваем в городе Кемерово.

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