Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер повысит ставки по вкладам

Сбербанк в ближайшие дни повысит ставки по вкладам

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе, в ближайшие дни Сбер повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать предложения по депозитам более выгодными.

В связи с тем, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13%, Сбербанк не исключает возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам.

С 20 сентября Сбербанк также увеличит минимальный первоначальный взнос по ипотеке на 0,1 п. п., по льготным программам первоначальный взнос составит от 20,1%, подчеркнули в кредитной организации.

По программе «Господдержка» минимальная ставка на любую цель составит 8%, по «Семейной ипотеке» — 6%, по «Ипотеке для IT» — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — 2% при оформлении страхования жизни и здоровья.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и ЦБ принять меры по укреплению рубля. В аппарате правительства России сообщили, что работа над поручением главы государства уже началась. Какие решения могут быть приняты и к чему они приведут – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях