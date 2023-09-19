Решетников дал прогноз по объему взаимной торговли между Россией и Китаем

Объем товарооборота России и Китая уже по итогам 2023 года может превысить уровень $200 млрд, заявил журналистам в Пекине министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что по итогам января-июня этого года объем взаимной торговли между странами вырос на 30%, поэтому по итогам года обозначенная лидерами стран планка в $200 млрд будет «явно превышена».

«Ситуация развивается. От торговли все больше мы переходим к инвестициям, у нас большой портфель инвестиционных проектов, порядка $170 млрд объем инвестиций в 79 проектах, это если брать только крупные проекты. Все они находятся под контролем, сопровождением с китайской и российской сторон», — отметил он.

Это, по его словам, приведет к росту взаимной торговли.

«Китай — это крупнейший потребительский рынок, и мы ведем переговоры по дальнейшему доступу на этот рынок, в том числе и отдельных видов нашей сельскохозяйственной продукции», — уточнил министр.

Сейчас, по его словам, Россия также выстраивает новые кооперационные цепочки с Китаем, расширяя поставки в эту страну. Министр назвал сбалансированным товарооборот между странами.

Российская делегация во главе с Решетниковым с 19 по 20 сентября находится в Пекине с рабочим визитом.

Ранее доля китайских машин в поставках автомобилей в Россию выросла до 92%.