В России появятся беспилотные пассажирские суда

Первые беспилотные пассажирские суда появятся в России в 2024 году, заявил президент Sitronics Group Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки «Нева-2023», передает РИА Новости.

«Мы уже начали тестировать и в 2024 году планируем внедрить на своих судах. Например, на модели Ecovolt», — рассказал Пожидаев.

Системы автономного судовождения, которые на данный момент активно испытываются в ходе опытной эксплуатации на двух паромах между Калининградом и Санкт-Петербургом, по мнению Пожидаева в дальнейшем могут быть использованы для судоходства в акватории Северного морского пути (СМП).

Ранее Министерство обороны России объявило о проведении учений по защите Северного морского пути.

Учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове, в них принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.