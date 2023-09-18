Банк России сделал прогноз по инфляции

В ближайшие месяцы из-за роста ценового давления годовая инфляция в России продолжит повышаться, сообщается в материалах Банка России.

«Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Согласно прогнозу, она составит 6,0–7,0% в 2023 году, затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, реализовались существенные проинфляционные риски. В частности, рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля.

Также в Банке России отметили, что годовая инфляция ускорилась в 77 регионах.

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и ЦБ принять меры по укреплению рубля.

Также во время совещания президент России заявил о стабилизации ситуации с бюджетом страны и его профиците в августе. Он уточнил, что российская экономика по итогам года может вырасти на 2,5% — 2,8%, несмотря на пессимистичные прогнозы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким будет следующий бюджет.