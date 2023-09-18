Путин поручил ускорить выпуск правовых актов для строительства деревянных многоэтажек

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны ускорить издание нормативных правовых актов, которые регулируют порядок проектирования и строительства высотных деревянных домов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Ускорить издание нормативных правовых <...> актов, регулирующих порядок <...> проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций», — говорится в документе.

Срок исполнения указания — до 1 мая 2024 года.

В августе в Минстрое заявили, что деревянные девятиэтажки в России построят после пожарных испытаний. В настоящее время в России можно законно строить четырехэтажные деревянные дома.

В январе «Известия» писали, что правительство решило проработать возможность пилотных проектов, согласно которым можно будет переселять жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на аренду загородных домов.