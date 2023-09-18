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Использование замороженных активов РФ может быть в очередном пакете санкций

Bloomberg: 12-й пакет санкций может затронуть прибыль от замороженных активов РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций может предложить механизм использования прибыли от российских замороженных активов для помощи Украине, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

До этого агентство писало, что очередной пакет санкций может быть представлен уже в следующем месяце. Отмечается, что новые санкции могут включать запрет на импорт алмазов из РФ.

Также Bloomberg пишет, что ряд стран Евросоюза в рамках 12-го пакета планирует продвигать санкции против ядерного сектора России.

До этого агенство сообщало, что Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского союза.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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