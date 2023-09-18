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Сбер предложил стартап-командам представить свои решения в формате технологического шоу

Сильнейшие стартап-команды презентуют свои идеи на демодне акселератора Sber500

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Сбер проведет демодень четвертой волны международного акселератора Sber500 с использованием технологий расширенной реальности, сообщили в пресс-службе компании. В основу концепции демодня легла идея формата elevator pitch — «презентация в лифте», то есть попытка заинтересовать инвестора за полторы-две минуты.

Также в шоу будут задействованы еще три формата: napkin pitch (предложение для стартапа подписывается прямо на салфетке в кафе), taxi pitch (водитель-фаундер презентует стартап пассажиру-инвестору) и airport pitch (основатель делает питч стартапа инвестору в лаундж-зоне аэропорта).

Действо будет проходить в виртуальных локациях, созданных с помощью технологий расширенной реальности (XR).

В Сбере отмечают, что впервые на сцену вместе командами выйдут реальные инвесторы и руководители корпораций, которые, если представленные стартапы их заинтересуют, сделают их основателям предложения сразу после питчей.

На участие претендовали 1250 технологических стартапов из 36 стран. 150 команд прошли образовательный онлайн-интенсив, а 25 лучших команд из России, Индии и Турции попали в основную программу и выступят с презентациями своих продуктов на демодне.

В отборе финалистов приняли участие представители Сбера и партнеров акселератора — крупных технологических компаний и инвестиционных фондов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает технологических предпринимателей главными драйверами экономического развития. Он полагает, что чем быстрее развиваются технологии — тем заметнее их роль.

«Инновационные решения, которые мы черпаем в акселераторе, применяются и в самом Сбере, и в нескольких десятках крупнейших российских корпораций. Уверен, что в ходе демодня команды удивят нас полетом фантазии с предпринимательским чутьем, а потенциальные партнеры и инвесторы оценят их по достоинству», — сказал Ведяхин.

По мнению первго зампреда правления Сбера, международный охват четвертой волны свидетельствует о высочайшем уровне конкуренции при отборе и демонстрирует глобальные перспективы стартапов-выпускников акселератора.

Свои силы в представлении идей 25 сильнейших стартап-команд попробуют 22 сентября в Москве.

Sber500 — это программа для технологических предпринимателей, позволяющая участникам познакомиться с лучшими международными и российскими экспертами, получить доступ к нетворкингу, ресурсам Сбера и его партнерской сети.

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