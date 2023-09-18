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Бизнес-омбудсмен объяснил, почему предприниматели выберут Восток вместо Запада

Титов: бизнес РФ уже не вернется на Запад из-за большей выгоды работы на Востоке

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что российские бизнесмены не захотят возвращаться на Запад после того, как начали работать на Востоке. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

По словам Титова, сейчас Запад перенасыщен инвестициями и менее гибок, а на Востоке все активно развивается. Российскому бизнесу интереснее войти туда вместе с трендом, чем оставаться в статике на Западе.

В качестве примера он привел оборудование для пищевой промышленности в Индии, которое стоит в два раза дешевле аналогов на Западе. Титов уверен, что даже если отношения с Западом резко улучшатся, российские предприниматели туда уже не вернутся, так как работать на Востоке для них выгоднее.

В конце августа аппарат бизнес-омбудсмена опубликовал исследование, согласно которому летом 2023 года количество предложений о работе выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время резюме стало больше лишь на 15%. Таким образом, в РФ сохраняется сильный дисбаланс рабочей силы.

Ранее бизнес-омбудсмен назвал ошибкой повышение ставки ЦБ.

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