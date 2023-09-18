Компания назвала ошибки, которые тормозят продажу жилья его владельцами

Главной проблемой, тормозящей быструю продажу квартиры собственниками, является неправильная оценка ее рыночной стоимости. Как показала практика, часто цена завышается на 20-30% из-за незнания реальной ситуации на рынке. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Также значительным минусом для частных владельцев является недостаток профессиональных навыков в сравнении с опытными риелторами. Последние лучше ориентируются в тонкостях продажи и коммуникации с потенциальными покупателями.

Кроме того, по данным экспертов, у 30% собственников имеются проблемы с оформлением документов, что может повлиять на сроки сделки. К тому же многие не знакомы со всем многообразием вариантов оплаты покупки, помимо наличных денег.

По мнению специалистов компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», именно накопленный риелторами опыт упрощает продажу собственности, для тех, кто редко совершает сделки купли-продажи недвижимости.

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