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ФАС возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранса» по статье о доминирующем положении

ФАС возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранса»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

ФАС возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранса» по статье о доминирующем положении, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В случае установления вины предприятию грозит штраф.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Юникосметик», которой принадлежит бренд Estel.

Отмечается, что проверка будет проведена на предмет нарушений закона о защите конкуренции по обращению ООО «ИФБ», обвинившего «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции.

С 2017 года обе компании продвигали продукцию с названием Blond Bar.

12 сентября сообщалось, что управление ФАС по Удмуртии возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников аукциона на право пользования нефтяным участком Южно-Костоватовский. По данным ведомства, в ходе торгов цена за небольшой участок с незначительными запасами подскочила более чем в 1000 раз — с 628,1 тыс. рублей до 693,2 млн рублей.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.

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