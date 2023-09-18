ФАС возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранса» по статье о доминирующем положении, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В случае установления вины предприятию грозит штраф.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Юникосметик», которой принадлежит бренд Estel.
Отмечается, что проверка будет проведена на предмет нарушений закона о защите конкуренции по обращению ООО «ИФБ», обвинившего «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции.
С 2017 года обе компании продвигали продукцию с названием Blond Bar.
12 сентября сообщалось, что управление ФАС по Удмуртии возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников аукциона на право пользования нефтяным участком Южно-Костоватовский. По данным ведомства, в ходе торгов цена за небольшой участок с незначительными запасами подскочила более чем в 1000 раз — с 628,1 тыс. рублей до 693,2 млн рублей.
Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.