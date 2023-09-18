Украина планирует засудить три страны ЕС за ввод ограничений на поставки продукции

Украина намерена подать в ВТО иск против Польши, Венгрии и Словакии на фоне их отказа отменить ограничения на поставки украинской сельхозпродукции. Об этом заявил глава Антимонопольного комитета страны Тарас Качка в интервью Politico.

По словам чиновника, действия этих стран являются нарушением норм ВТО и призваны защитить местных фермеров от украинского экспорта после блокады черноморских портов. Качка подчеркнул, что запреты не окажут влияния на цены, а лишь мотивированы политическими соображениями.

В частности, Венгрия расширила ограничения на поставки до 25 видов продукции, включая мясо. Польша запретила поставки муки и кормов. Словакия продлила прежние запреты ЕС.

Киев намерен доказать в суде ВТО незаконность действий этих стран. Глава антимонопольного ведомства также заявил о готовности Украины принять ответные меры — запретить импорт фруктов и овощей из Польши.

Качка подчеркнул, что действия ряда стран ЕС ставят под угрозу единую торговую политику Брюсселя. Это может негативно сказаться на торговле не только Украины, но и других государств.

На прошлой неделе в Польше обвинили Украину в «ведении странной игры» на фоне ситуации с зерном.

Ранее в Минсельхозе Венгрии заявили, что зерно не должно быть инструментом войны.