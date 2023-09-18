Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина планирует засудить три страны ЕС за ввод ограничений на поставки продукции

Киев планирует доказать в ВТО незаконность действий Польши, Венгрии и Словакии

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Украина намерена подать в ВТО иск против Польши, Венгрии и Словакии на фоне их отказа отменить ограничения на поставки украинской сельхозпродукции. Об этом заявил глава Антимонопольного комитета страны Тарас Качка в интервью Politico.

По словам чиновника, действия этих стран являются нарушением норм ВТО и призваны защитить местных фермеров от украинского экспорта после блокады черноморских портов. Качка подчеркнул, что запреты не окажут влияния на цены, а лишь мотивированы политическими соображениями.

В частности, Венгрия расширила ограничения на поставки до 25 видов продукции, включая мясо. Польша запретила поставки муки и кормов. Словакия продлила прежние запреты ЕС.

Киев намерен доказать в суде ВТО незаконность действий этих стран. Глава антимонопольного ведомства также заявил о готовности Украины принять ответные меры — запретить импорт фруктов и овощей из Польши.

Качка подчеркнул, что действия ряда стран ЕС ставят под угрозу единую торговую политику Брюсселя. Это может негативно сказаться на торговле не только Украины, но и других государств.

На прошлой неделе в Польше обвинили Украину в «ведении странной игры» на фоне ситуации с зерном.

Ранее в Минсельхозе Венгрии заявили, что зерно не должно быть инструментом войны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях