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Высокие цены на нефть сохранятся благодаря альянсу России и Саудовской Аравии

Bloomberg: альянс РФ и Саудовской Аравии увеличивает стоимость нефти в мире

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Максим Богодвид/РИА Новости

Соглашение между крупнейшими производителями нефти — Саудовской Аравией и Россией — продолжает оказывать существенное влияние на рынок энергоносителей. Альянс двух стран способствует удержанию цен на нефть на высоких отметках свыше $90 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Геополитика остается доминирующим фактором ценообразования в нефтяной отрасли. В 2014 году цены упали после разлада внутри картеля ОПЕК. В 2020 году цены рухнули из-за ссоры России и Саудовской Аравии. Но после ввода санкций против РФ единство восстановилось.

В настоящее время альянс двух ключевых членов ОПЕК+ формирует ценовой «пол» на отметке $70. Это делает страны менее уязвимыми перед лицом геополитических рисков.

Эксперты указывают на растущую зависимость мировой экономики от политических решений России и Саудовской Аравии. Королевство расширяет рынки сбыта нефти на Восток и стимулирует спрос, что усиливает инфляцию.

По мнению аналитиков, в условиях геополитической нестабильности альянс двух энергетических сверхдержав обретает все большее значение для ценообразования на глобальном рынке нефти. Высокие котировки могут сохраняться в обозримой перспективе.

На прошлой неделе Минэнерго США внесло изменения в прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год.

Ранее в МЭА отметили риски от сокращения добычи РФ и Саудовской Аравии.

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