Стало известно, какое из отечественных вин предпочитают россияне

Среди отечественных вин россияне чаще всего покупают красное, его доля в продажах составляет не менее 60%. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Несмотря на то что граждане отдают предпочтение красному вину, в ряде регионов России по площади виноградников лидируют сорта белые. Исключение составляет крупнейший винодельческий регион – Краснодарский край, где целенаправленно выделят большие зоны для популярных красных сортов.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, что красные вина из «каберне совиньон» уже многие годы занимает лидирующие позиции в рейтинге продаж.

Среди белых вин популярность набирают «Рислинг», вина из «совиньон блана» и ароматических сортов винограда.

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил, что российские производители вина в будущем могут столкнуться с проблемами в поставках пробок для бутылок.

Ранее россиянам рассказали, какое вино подорожает к Новому году.