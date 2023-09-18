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В России упростят условия погашения просроченных кредитов

«Известия»: условия погашения просроченных кредитов планируют упростить

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России планируется упростить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, планируется изменить порядок списания платежей по кредиту, если заемщик вносит недостаточную сумму, меньшую установленного ежемесячного платежа. В настоящее время применяется следующая последовательность: сначала погашается задолженность, затем неустойки перед банком, и только после этого начисляются проценты и основной долг.

Ранее стало известно, что в связи с повышением ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ РФ), процентные ставки по потребительским кредитам составят не менее 15,5 процента.

Банк России с 1 сентября ужесточил требования к необеспеченным кредитам — потребительским займам и кредитным картам. ЦБ РФ повысил так называемые надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, которые увеличивают нагрузку на капитал банка при их выдаче. Чем они выше, тем больше запаса капитала банку требуется. Надбавки позволяют накапливать дополнительные суммы денег, которые банк может использовать в будущем. Например, чтобы покрыть свои потери от просроченной задолженности по займам. Кого коснется нововведение, на сколько подорожают займы и что будет с рынком кредитования в России – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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