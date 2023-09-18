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В Анкаре заявили о значительном количестве дезинформации вокруг проекта газового хаба

РИА Новости: в Турции видят много дезинформации вокруг проекта газового хаба

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Максим Богодвид/РИА Новости

Турецкие власти в последнее время видят много дезинформации вокруг предложенного Москвой проекта газового хаба, которая направлена на его дискредитацию. Об этом, ссылаясь на источник в администрации турецкого президента, сообщает РИА Новости.

По словам источника, в Анкаре замечают очень много дезинформации вокруг проекта хаба. Целью такой дезинформации является дискредитация перспективности проекта. По мнению собеседника агентства, у всех крупных проектов имеются недоброжелатели, и проект газового хаба в Турции не является исключением.

Российская и турецкая стороны продолжают вести переговоры по реализации проекта. В настоящий момент осуществляется проработка всех деталей. Источник пояснил, что так как целью проекта является обеспечение энергетической безопасности и сбалансированного ценового подхода на рынке, проигравших среди вовлеченных в проект не будет.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что отсрочки в переговорах с Россией по газовому хабу нет.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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