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Власти ФРГ переманивают в качестве рабочей силы украинских беженцев у Польши

Advance: Германия переманивает у Польши украинскую рабочую силу

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Global Look Press

Нуждающаяся в притоке рабочей силы ФРГ отнимает у соседней Польши ценный ресурс в виде украинских беженцев, сообщает хорватское издание Advance.

В статье говорится, что когда Германия ощутила нехватку рабочей силы, руководство страны во главе с Ангелой Меркель стало ввозить иммигрантов из бедных государств Африки, Ближнего Востока и Азии.

По мнению автора, тогда немецкие власти преподнесли этот шаг как «высоконравственную заботу» экономически развитой Германии, однако в реальности оказалось, что иссякли «традиционные» источники рабочей силы, такие как Балканы и Восточная Европа.

Но в последнее время, отмечает издание, появился новый источник рабочей силы — Украина. И если сразу после начала конфликта миллионы украинских беженцев двинулись в Польшу, которая взяла на себя роль одного из главных союзников Украины, то сейчас ситуация поменялась. Так, больше всего украинцев в Европе на данный момент находятся в Германии.

Автор считает, что сейчас происходит настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию, которая привлекает их более высокими зарплатами и другими преимуществами.

При этом Польша недовольна происходящим, так как Варшава надеялась, что украинцы станут их рабочей силой. Но за год более 350 тыс. граждан Украины покинули Польшу, и большинство из них переехало в Германию.

По мнению автора, политика нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца заключается в том, чтобы массовыми поставками немецкого оружия Киеву максимально затянуть конфликт на Украине и тем самым получить в свое распоряжение значительное количество украинской рабочей силы.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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