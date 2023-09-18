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Грузоперевозчики просят правительство ввести транспортный демпфер в России

В России предложили ввести транспортный демпфер

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Грузоперевозчики обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой о введении транспортного демпфера — компенсации для компаний, чтобы сдержать рост стоимости доставки грузов. Письмо с таким предложением было направлено ассоциацией «Грузавтотранс», пишет газета «Известия».

Учитывая увеличение стоимости топлива, расходы на транспортные компании растут, что приводит к повышению цен на перевозки и товары. Представители бизнеса считают, что транспортный демпфер, аналогичный нефтяному, может компенсировать издержки бизнесу путем выплат от государства и помочь избежать повышения стоимости услуг. Однако эксперты полагают, что такая мера может обойтись бюджету более чем в 10 трлн рублей, поэтому власти маловероятно пойдут на такие затраты.

В связи с ростом цен на топливо, расходы транспортных компаний увеличиваются, что приводит к увеличению стоимости перевозок и товаров.

В письме отмечается, что за последние 1,5 месяца цены на топливо поднялись, что привело к росту расходов на транспортные компании в среднем на 8%. С увеличением стоимости на АЗС топливные компании убирают скидки для перевозчиков, таким образом нагрузка на перевозчиков увеличивается уже на 15–20%.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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