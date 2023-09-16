В Крыму продадут квартиру Зеленского

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале сообщил, что в скором времени на продажу будет выставлено около 100 национализированных объектов, принадлежащих ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским предпринимателям.

По его словам, речь идет о жилых помещениях, объектах санаторно-курортного назначения, торговых и коммерческих помещениях. Среди них и квартира Зеленского.

Благодаря продаже этого имущества казна Крыма пополнится более чем на 800 миллионов рублей.

Константинов добавил, что в республике продолжают находить объекты имущества, которые принадлежат украинским бизнесменам, чтобы впоследствии передать их «порядочным собственникам».

Глава парламента Крыма уточнил, что национализированную квартиру семьи Зеленского в поселке Ливадия возле Ялты на южном берегу Крыма оценили в $200-300 тысяч.

Ранее МИД назвал спекуляциями сообщения о планах по национализации иностранных компаний в РФ.