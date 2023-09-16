Стало известно о планах РФ ввести минимальную цену на поставки пшеницы

Российские поставки пшеницы достигли рекордных показателей в то время, как цены на экспорт снизились до минимальных значений за последние три года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, на фоне этого российские власти обсуждают введение минимальной цены на пшеницу, отказывая в выдаче экспортных документов для поставок при меньшей стоимости.

Аналитики Bloomberg отмечают, что у российский пшеницы не так много конкурентов в поставках пшеницы, а большие запасы и «небывалый урожай» приводят к «переизбытку предложения», в связи с чем цены снижаются.

Как указывают источники агентства, планы властей РФ установить минимальную цену на поставки толкают некоторых трейдеров к пересмотру условий или отмене сделок.

До этого министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил на заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам, что на данный момент в России собрано 112 млн тонн зерна.

30 августа Минсельхоз РФ сообщал, что уборочная кампания в целом по России перешла «экватор». По графику идет уборка зерна, а также других культур, в том числе картофеля, сахарной свеклы, рапса и овощей.

По данным Российского зернового союза, с 1 по 27 августа этого года Россия нарастила экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее во Франции признали, что Россия доминирует на рынке зерна.