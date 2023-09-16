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В США заявили, что пытаются помешать замещению украинского зерна на рынках российским

Глава USAID Пауэр: США пытаются помешать замещению украинского зерна российским

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Seth Perlman/AP

Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что власти ее страны пытаются помешать замещению украинского зерна на мировых рынках российским. Соответствующее заявление она сделала в интервью, транслировалось на сайте журнала Foreign Policy.

По ее словам, Россия, у которой были довольно хорошие показатели по сбору урожая в последние месяцы и в течение 2022 года, пытается «заполнить пустоту» на рынке, «извлекая выгоду» из выхода из зерновой сделки.

Как утверждает Пауэр, РФ стремится «не позволить Украине вывести свое зерно на рынок и пытается стать наиболее предпочтительным поставщиком, на более долгосрочной основе заместить Украину и украинских фермеров». Соединенные Штаты «стараются не допустить этого», указала она.

По мнению главы USAID, планируемые Российской Федерацией бесплатные поставки зерна ряду стран Африки якобы «несут риск дестабилизации рынка».

Глава USAID также заявила, что после прекращения действия зерновой сделки Вашингтон предпринимал попытки обеспечить поставки зерна с Украины по «альтернативным маршрутам». Она сообщила, что с июля текущего года США и их союзники «смогли увеличить на 800% поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам». Как уточнила Пауэр, речь идет о поставках по рекам, автомобильным и железным дорогам.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал страны не позволять России «играть в голодные игры».

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