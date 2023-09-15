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В Румынии призвали полностью запретить импорт российского газа в страны ЕС

Премьер Румынии Чолаку: Евросоюз должен полностью отказаться от российского газа

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Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал страны Европейского союза (ЕС) полностью отказаться от торговли с РФ. Об этом он заявил в ходе интервью для австрийской газеты Der Standard.

Глава правительства отметил, что в первую очередь речь идет о взаимодействии с Москвой в энергетической сфере. По его словам, в настоящее время региональное содружество готовится к полной независимости от российского газа.

Тем не менее румынский премьер-министр указал, что ряд стран ЕС попросили сделать для них исключение при закупках российского топлива. В их числе оказалась и Австрия, решение которой Чолаку хорошо понимает с экономической точки зрения.

«Но по моему мнению, это ошибка. <...> Всегда есть решения даже для сложных экономических проблем. Вот почему я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа или российских товаров в Евросоюз», — подчеркнул председатель правительства.

15 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его разозлило решение украинских компаний повысить плату за транзит российской нефти. Как он сказал, из-за действий Киева в республике продолжает расти уровень инфляции.

Ранее в Германии рассказали, как страна импортирует нефть из РФ в обход эмбарго.

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