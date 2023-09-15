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Набиуллина рассказала о ходе обсуждений вокруг повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ обсуждал вариант сохранения ключевой ставки

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Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, что ЦБ в пятницу, 15 сентября, обсуждал различные варианты по ключевой ставке.

В частности она рассказала, что ЦБ обсуждал сохранение ключевой ставки, но уточненный макроэкономический прогноз говорил в пользу более высокой ставки.

Также она отметила, что ЦБ сегодня обсуждал вариант повышения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт.

Кроме того, глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что Центробанк не видит в текущем ослаблении курса рубля рисков для финансовой стабильности страны.

Центробанк Российской Федерации на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ сохранится недолго.

Ранее в России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года.

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