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ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России

Набиуллина: рисков для финансовой стабильности РФ из-за ослабления рубля нет

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Банк России

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что Центробанк не видит в текущем ослаблении курса рубля рисков для финансовой стабильности страны, передает ТАСС.

«Валютный курс складывается под влиянием разных рыночных факторов и отражает те события, которые происходят», — сказала она.

По ее словам, сегодня ликвидности на рынках достаточно, а объемы торгов находятся в рамках нормы.

«Нашего вмешательства здесь не требуется», — добавила глава регулятора.

Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что банк России повысил ключевую ставку в том числе на фоне отечественной валюты.

Центробанк Российской Федерации на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ в 12% сохранится недолго. По его мнению, уже через несколько месяцев регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее в России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года.

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