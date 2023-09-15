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Деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов

«Страна.ua»: деньги из госбюджета Украины продолжают тратить на съемки сериалов

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Global Look Press

На Украине деньги из государственного бюджета продолжают направлять на съемки сериалов, выделив на два тендера сумму в размере 32,6 млн гривен (около $883 тысяч). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Первый — на создание сериала под рабочим названием «Семейный консультант» — 17,4 млн гривен ($471 тыс.). Второй — на создание сериала под рабочим названием «Курс счастливой жизни» на 15,2 млн гривен ($411,5 тыс.)», — сказано в сообщении издания.

21 июля министр культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко сообщал, что подал в отставку «из-за волны недоразумений по вопросу о важности культуры во время войны». По его словам, в период ведения военных действий выделение частных и бюджетных средств на культуру не менее важно, чем на дроны. Позже парламент Украины поддержал его отставку.

Ткаченко вызвал возмущение многих украинцев после того, как стало известно, что на финансирование киноиндустрии государство собирается потратить около 400 млн гривен (970 млн рублей). Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть вопрос о замене главы Минкульта. Он заявлял, что музеи, культурные центры являются важным аспектом, но на сегодняшний день существуют другие приоритеты.

Ранее сообщалось, что украинские власти ищут средства для госбюджета на 2024 год.

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