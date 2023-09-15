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В России хотят вывести из «серой зоны» гостевые дома для туристов

В Госдуме рассмотрят законопроект о гостевых домах для туристов

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Турбаза Глобус/vk.com

Госдума хочет осенью рассмотреть варианты по легализации гостевых домов для размещения туристов. В настоящее время законодательство не позволяет предоставлять услуги туристам в индивидуальных жилых домах, что приводит к наличию большого числа нелегальных гостиниц. Только в Крыму существует около 9 тысяч таких гостевых домов с примерно 70 тысячами номеров, пишет газета «Известия».

Обсуждение проблемы проходило на выставке «Отдых» в Москве. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев отметил серьезные проблемы с гостевыми домами, которые находятся вне закона, и добавил, что предложенные законопроекты по их легализации получили отрицательные отзывы.

«Я надеюсь, что мы рассмотрим законопроект о гостевых домах осенью, чтобы вывести этот огромный сектор теневой экономики на свет», — сказал Валуев.

Он также отметил, что в настоящее время ведется согласование базового закона «О туризме», но вопрос с гостевыми домами является одним из самых срочных.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что за последние два года пытались решить эту проблему законодательно, но безуспешно. Серый рынок гостиничных услуг продолжает процветать.

В Крыму уже построены 70 тысяч таких номеров, добавил Волченко.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в Краснодарском крае и по всей стране. При этом люди проявляют интерес к открытию новых гостевых домов.

«Открытие небольших гостиниц — это понятный способ инвестирования для семейного бизнеса. Что может быть лучше, чем оставить детям наследство в курортном регионе? Мы можем построить небольшие гостиницы на Алтае, в Кавказском регионе, у Черного моря», — сказал министр Крыма. — Давайте предоставим людям возможность работать легально, соблюдая требования, увеличим налоговые поступления и, конечно же, повысим уровень безопасности для туристов».

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.

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