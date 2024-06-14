Медведев заявил, что можно требовать $100 трлн репараций от колониальных стран

От колониальных стран можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю. Об этом в своей статье, опубликованной в «Российской газете», написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 млн человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее $100 трлн», — написал зампред Совбеза.

По его словам, государства «золотого миллиарда» должны будут «поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого».

Медведев также выразил мнение, что страны и частные компании, которые десятилетиями занимались трансатлантической работорговлей, должны иметь мужество «не просто признать на словах ответственность за историческую несправедливость и системный расизм в отношении африканцев», а «заплатить по счетам, предусмотреть в бюджетах соответствующие статьи расходов».

До этого Путин заявил, что страны Запада используют неоколониальные методы для обеспечения своего благополучия за счет других государств.

Ранее Лавров потребовал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.