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Появился список потенциальных кандидатов на вступление в БРИКС

«Известия»: среди стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, есть Палестина

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Росконгресс

Появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на источники в МИД.

Список потенциальный кандидатов состоит из 29 стран: от Африки поступили заявки от Алжира, Марокко, Нигерии, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Сенегала, Зимбабве и Южного Судана, от Азии — от Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Индонезии, Казахстана, Кувейта, Палестины, Пакистана, Сирии, Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки и Турции, а также из Латинской Америки — Боливия, Венесуэла и Гондурас и из Европы — Белоруссия.

«Все они — кандидаты. Они заинтересованы в присоединении к группе. Вопросы, связанные с кандидатами и форматом их подключения к группе, будут решаться на саммите БРИКС в октябре в Казани. В связи с этим пока неясно, будет ли в Казани объявлено о расширении», — сообщили источники издания в МИД.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отдельно обсуждается статус Палестины — дипломатические источники утверждают, что маловероятно, что она получит что-то большее, чем статус государства-наблюдателя или партнера по диалогу.

До этого Таиланд официально сообщил о намерении стать членом БРИКС.

Ранее было названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

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