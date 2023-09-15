Стало известно об убытках Алжира из-за Евросоюза

Алжир ежегодно теряет миллиарды долларов из-за соглашения о партнерстве с Евросоюзом. Об этом заявил РИА Новости профессор экономики Университета Умм-эль-Буаги Мурад Каваши.

Он подчеркнул, что Алжир «ничего не приобрел» в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом, а потерял многое.

«Ежегодно он теряет миллиарды долларов за счет таможенных льгот для европейских товаров», — отметил эксперт.

По первоначальной договоренности Алжир должен был вводить льготы в обмен на европейские инвестиции и технологии. Но, по словам Каваши, за несколько лет североафриканская страна так и не получила от ЕС обещанного.

Это стало причиной того, что политики и общественность Алжира поднимают вопрос о пересмотре соглашения о партнерстве, так как «большинство его положений не работали». Аналитик подчеркнул, что, если ситуация не изменится, документ необходимо пересмотреть таким образом, чтобы он был выгоден обеим сторонам.

В середине августа в Алжире усомнились, что Европа заместит российский газ поставками из Нигерии.

Ранее Алжир и Евросоюз выступили за восстановление президента Базума в Нигере.