Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно об убытках Алжира из-за Евросоюза

Профессор экономики Каваши: Алжир теряет миллиарды из-за партнерства с ЕС

close
100%
Shutterstock

Алжир ежегодно теряет миллиарды долларов из-за соглашения о партнерстве с Евросоюзом. Об этом заявил РИА Новости профессор экономики Университета Умм-эль-Буаги Мурад Каваши.

Он подчеркнул, что Алжир «ничего не приобрел» в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом, а потерял многое.

«Ежегодно он теряет миллиарды долларов за счет таможенных льгот для европейских товаров», — отметил эксперт.

По первоначальной договоренности Алжир должен был вводить льготы в обмен на европейские инвестиции и технологии. Но, по словам Каваши, за несколько лет североафриканская страна так и не получила от ЕС обещанного.

Это стало причиной того, что политики и общественность Алжира поднимают вопрос о пересмотре соглашения о партнерстве, так как «большинство его положений не работали». Аналитик подчеркнул, что, если ситуация не изменится, документ необходимо пересмотреть таким образом, чтобы он был выгоден обеим сторонам.

В середине августа в Алжире усомнились, что Европа заместит российский газ поставками из Нигерии.

Ранее Алжир и Евросоюз выступили за восстановление президента Базума в Нигере.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях