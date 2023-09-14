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В США третий год подряд падают реальные доходы населения

WSJ: благосостояние американцев ухудшается из-за конфликта на Украине

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Andrew Kelly/Reuters

Реальные доходы американцев снизились третий год подряд из-за высокой инфляции и цен на энергоносители, вызванных конфликтом на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Бюро переписей населения США.

Согласно отчету, медианный доход домохозяйства в США в прошлом году упал на 2,3% в реальном выражении и составил $74 580. За три года снижение реальных доходов достигло 4,7% по сравнению с пиком 2019 года.

Главный экономист банка Comerica Билл Адамс отмечает, что в 2022 году высокие темпы инфляции били по семейным бюджетам и снижали покупательную способность. Однако в текущем году ситуация улучшается благодаря замедлению инфляции и росту зарплат. «Перспективы лучше для того, чтобы заработная плата компенсировала часть потерь последних лет», — считает Адамс.

Реальная зарплата типичного работника в США растет с декабря прошлого года. В июле она выросла на 3% к аналогичному периоду 2022 года. Это поддерживает потребительские расходы и экономический рост, несмотря на повышение ставок ФРС.

Инфляция в США в июле замедлилась до 3,2% с 9,1% в июне 2022 года на фоне повышения ставки ФРС до уровня 22-летнего максимума. Согласно отчету, в 2022 году медианный доход белых домохозяйств упал на 3,6%, тогда как у чернокожих, азиатов и латиноамериканцев он остался примерно на уровне предыдущего года.

Официальный уровень бедности в США в 2022 году составил 11,5%, или около 38 млн человек. По альтернативной методике учета льгот и налогов доля бедных выросла до 12,4%.

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