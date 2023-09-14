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Стало известно, почему маркетплейсы не хотят платить «Почте России»

АКИТ не поддержала инициативу «Почты России» о платеже от интернет-магазинов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила против введения инфраструктурного платежа в пользу «Почты России» для участников рынка электронной коммерции. Об этом сообщил президент АКИТ Артем Соколов агентству «Интерфакс».

Ранее «Почта России» предлагала взимать платеж в размере 0,5% квартального оборота с маркетплейсов и интернет-магазинов с выручкой от 1 млрд рублей. По оценкам «Почты», это могло принести около 25 млрд рублей в год. Взамен компания просила закрепить за ней статус федерального гарантирующего поставщика для обеспечения доставки товаров.

Однако, по словам Соколова, ни одна компания отрасли не поддерживает идею такого платежа.

«Для многих это сопоставимо с чистой прибылью, а для кого-то может означать рост убытков», — отметил глава ассоциации. Он напомнил, что доступность доставки уже обеспечена благодаря партнерствам компаний электронной коммерции. Они совместно используют 300 тыс. точек выдачи заказов, включая отделения «Почты России».

В конце августа в России зафиксировали рост онлайн-торговли

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