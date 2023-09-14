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British American Tobacco завершил уход с российского рынка

British American Tobacco подтвердил закрытие сделки по продаже бизнеса в РФ

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Depositphotos

Британский табачный концерн British American Tobacco (BAT) завершил сделку по продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии. Компания объявила об этом в среду.

Покупателем выступил консорциум под руководством местного менеджмента. После совершения сделки активы будут переименованы в ITMS Group. BAT заявил о планах уйти из РФ еще в марте 2022 года, отметив, что присутствие на рынке в условиях санкций «не является устойчивым». На 30 июня 2022 года на РФ и Белоруссию приходилось 2,7% выручки группы.

В России BAT занимался производством в Санкт-Петербурге. Также компания выпускала табачные стики для систем нагрева Glo. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ее российского подразделения МУМТ в 2022 году выросла на 9,5% до 247,2 млрд рублей.

В апреле 2022 года с российского рынка ушла компания Imperial Brands, продав свои активы консорциуму, связанному с «Мегаполисом». JTI приостановила новые инвестиции в России. Philip Morris International также рассматривает реструктуризацию бизнеса, в том числе передачу активов.

Ранее стали известны последствия ухода British American Tobacco из России.

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