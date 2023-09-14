«Роснефть» расширит сотрудничество с ведущими нефтяными вузами

«Роснефть», Катарский университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) будут взаимодействовать в сфере образования и науки. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключено в рамках Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

В «Роснефти» отмечают, что соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам реализации программ дополнительного профессионального образования и подготовки кадров для предприятий компании.

Еще одним направлением сотрудничества в рамках соглашения станет научно-исследовательская деятельность по таким направлениям как добыча и переработка газа, газохимия, изменение климата и снижение углеродного следа, цифровые технологии.

Соглашение будет способствовать развитию партнерских отношений между «Роснефтью» и вузами, решению кадровых и научно-технологических задач компании.

Развитие профессиональных компетенций персонала — одно из приоритетных направлений социальной политики «Роснефти», уточнили в компании.

Уфимский государственный нефтяной технический университет — один из ведущих технических университетов России. «Роснефть» и УГНТУ с 2001 года являются партнерами в области подготовки квалифицированных кадров, а также в научной и инновационной деятельности.

В 2017 году в вузе под эгидой «Роснефти» была создана кафедра «Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».

Катарский университет считается ключевым академическим и исследовательским центром в регионе стран Персидского залива и главным поставщиком кадров для катарского рынка труда.