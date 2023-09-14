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Парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины

Парламент Болгарии отменил запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины. Соответствующее решение было принято на заседании болгарского кабмина, передает ТАСС.

За отмену запрета проголосовали 124 депутата, против — 67. Восемь парламентариев воздержались.

На этой неделе правительство Болгарии поддержало инициативу разрешить импорт украинского зерна. По словам премьер-министра страны Николая Денкова, это «снизит цены на основные продукты питания и будет способствовать снижению инфляции».

Ранее правительство Польши приняло постановление о запрете импорта зерна с Украины после 15 сентября.

До этого министр сельского хозяйства Польши заявил о договоренности стран Восточной Европы обратиться в Евросоюз с просьбой запретить ввоз зерна с Украины до конца 2023 года.

Ранее Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

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