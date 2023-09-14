В ЕС перестали называть российских бизнесменов олигархами

Евросоюз перестал называть российских бизнесменов олигархами при введении санкций. Об этом говорится на сайте «Официального журнала ЕС».

Отмечается, что теперь слово «олигарх» при описании россиян не употребляется. Его заменили на словосочетание «ведущий бизнесмен».

По информации портала, Совет ЕС внес изменения в данные о 140 физических лицах и 41 юридическом лице из России, которые находятся в черном списке.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявлял, что Европейский союз (ЕС), вероятнее всего, сам не может объяснить логику введения и снятия антироссийских санкций.

При этом Песков отметил, что бизнесмены по-разному добивались от регионального содружества снятия ограничений. Он указал на нарушение международного права со стороны Европейского союза, так как введение санкций против предпринимателей или частной собственности россиян противоречит всем имеющимся законам.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.