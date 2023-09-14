Стоимость дизельного топлива в России обновила рекорд

Цены на летнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые превысили 73 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

По данным СПбМТСБ, стоимость летнего дизтоплива в РФ впервые достигла отметки 73 049 рублей за тонну, подорожав на 1,25%. Тонна бензина АИ-92 подорожала на 1,55% — до 69 642 рублей.

Цена на бензин АИ-95 также обновила исторический максимум, поднявшись на 0,47% до 76 270 рублей за тонну. Впервые авиакеросин превысил 72,9 тысячи рублей за тонну, подорожав на 3,22%.

Топочный мазут подорожал на 0,84% — до 36 574 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросла на 1,27% и составила 29 580 рублей за тонну.

На продолжающийся рост биржевых цен на бензин и дизель повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, как ранее и предсказывали эксперты.

Ранее Минэнерго задумалось об ограничении экспорта топлива из РФ.