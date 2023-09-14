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Россияне стали чаще бронировать отели в Таиланде и Иркутской области

Островок.Ru: спрос россиян на отдых в Таиланде за год вырос на 60%

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Depositphotos

За первые десять дней сентября 2023 года россияне забронировали на 60% больше отелей в Таиланде, чем за аналогичный период прошлого года. Всплеск спроса на отдых в Таиланде зафиксировал сервис онлайн-бронирования «Островок.Ru». Там отметили, что среди внутренних направлений лидирует Иркутская область – там спрос вырос на 40% за тот же период.

«В целом темпы бронирования зарубежных направлений пока держатся на одном уровне с прошлым годом. Но по ряду направлений отмечаем более заметный рост спроса», — рассказали в пресс-службе сервиса.

В число зарубежных направлений, по которым зафиксирован всплеск спроса россиян, вошли Азербайджан (рост числа бронирований на 50% за год), Абхазия (плюс 45%), Армения (плюс 35%), Киргизия (рост на 25%) и Индонезия (рост на 21%).

В число наиболее популярных внутренних направлений вошли Мурманская область (число бронирований выросло на 31%), Красноярский край (рост на 25%), Владимирская область (рост на 20%), Башкортостан (плюс 17%) и Ярославская область (плюс 15%).

«Мы в целом наблюдаем в последние месяцы тренд на рост направлений для активного отдыха. Если летом они конкурируют за туриста с курортными направлениями, то по мере окончания купального сезона спрос на новые нестандартные места для отдыха растет быстрее. Владимирская и Ярославская область особенно востребованы у жителей столичного региона. До этих регионов удобно добираться на автомобиле и мы видим растущий спрос на поездки выходного дня», — уточнили в пресс-службе сервиса.

По словам специалистов, туристы сейчас выбирают короткие поездки, «чтобы перезарядиться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по числу бронирований туристов на сентябрь-ноябрь этого года.

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