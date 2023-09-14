Крупнейшая нефтяная компания расширит сотрудничество с ведущим вузом Дальнего Востока

«Роснефть» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) расширят взаимодействие в области подготовки и переподготовки кадров, научной и инновационной деятельности, а также развития научно-образовательной инфраструктуры вуза. Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки подписано сторонами в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и ректор ДВФУ Борис Коробец.

В «Роснефти» отмечают, что больше 10 лет на площадках вуза реализуются проекты на стыке науки и бизнеса, а также идет подготовка высококвалифицированных специалистов по актуальным для компании направлениям. В числе востребованных специальностей — нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение, кораблестроение.

В рамках формирования на базе ДВФУ комплексной научно-образовательной инфраструктуры «Роснефть» создает корпоративный центр компетенций. Он будет включать в себя 18 учебных аудиторий, 3 зоны коворкинга, 12 лабораторий и 2 базовые кафедры.

В центре создадут учебные лаборатории по судомоделированию, робототехнике, компьютерному программированию и проектированию, а также R/AR-технологии — (технологии дополненной реальности, основанной на наложении объектов и элементов из виртуального мира на реальные объекты с помощью камеры смартфона или планшета) для организации проектной работы.

Первая очередь центра — тематический модуль «Инженерные разработки» — уже запущена.

Кроме того, на базе центра планируется реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки кадров работников приморских судостроительных и судоремонтных предприятий, а также развивать систему дополнительного образования.

Сегодня в университете готовят инженеров по таким направлениям, как кораблестроение и океанотехника, нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение.

В «Роснефти» добавили, что университет обеспечивает высококвалифицированными кадрами самую современную верфь России — судостроительный комплекс «Звезда», а также предприятия Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.