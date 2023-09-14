Эксперт Годдард заявил, что мир стал быстрее отказываться от доллара

Президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) быстрее отказываются от доллара. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Годдарда, подобная тенденция наблюдается по всему миру. Он пояснил, что за последние 20 лет доля платежей в долларах по всему миру постепенно снижается.

Эксперт пояснил, что при условии создания валюты БРИКС, обеспеченной золотом и связывания рынков облигаций всех стран БРИКС и дружественных им стран, можно было бы создать глобальный рынок облигаций.

До этого Центробанк РФ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Как говорится в сообщении Центробанка, лицензия была аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.