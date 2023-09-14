ЕС исключил трех российских бизнесменов из санкционного списка

Европейский союз исключил из санкционного списка российских бизнесменов Григория Березкина, Александра Шульгина, Фархада Ахмедова. Об этом говорится в официальном документе ЕС.

Евросоюз не стал продлевать санкции против указанных лиц, срок действия ограничений истекал 15 сентября.

«Принимая во внимание предложение Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности... из этого приложения следует исключить записи... о трех других лицах», — говорится в документе, далее приводятся имена российских бизнесменов.

6 сентября стало известно, что суд Европейского союза снял санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина. Решение вступит в силу через два месяца, в течение которых Совет ЕС может подать апелляцию. Это стало первым подобным прецедентом: в прошлом ограничения Евросоюза снимали только с родственников попавших под санкции бизнесменов. Как Шульгину удалось отстоять свои права читайте в материале «Газета.Ru».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.