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Украина сократила поставки зерна на мировые рынки в августе

РИА Новости: Украина сократила поставки зерна на мировые рынки в августе на четверть

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Igor Tkachenko/Reuters

Украина в августе сократила экспорт зерна на четверть в годовом выражении и на 2% по сравнению с июлем, сообщает РИА Новости.

По данным Минсельхоза и таможни Украины, в прошлом месяце поставки зерна сократились до 2,25 млн тонн. В годовом выражении это падение составило 24%.

Уточняется, что на фоне волатильности цен на зерновом рынке доходы Украины от экспорта сохранились на прежнем уровне: $385 млн против $380,4 млн месяцем ранее. За год же они сократились на 35%, следует из анализа РИА Новости.

До этого сообщалось, что в июле на фоне выхода России из зерновой сделки экспорт украинского зерна упал в 1,4 раза, а доходы страны сократились почти вдвое.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова вернуться к участию в соглашении в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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