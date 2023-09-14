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Депутат ЕП назвал 2022 год рекордным для продавцов оружия Украине

Депутат ЕП Уоллес заявил, что 2022 год стал рекордным для поставщиков оружия

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Mindaugas Kulbis/AP

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) заявил, что в 2022 году продавцы оружия установили рекорд по поставкам вооружения Украине.

По словам депутата, продолжающийся конфликт на Украине «сметает» поколение украинских мужчин.

»ЕС не может вложить достаточно денег в оборону — 2022 год был рекордным для торговцев [оружием]. Прибыль стремительно растет», — написал Уоллес.

До этого портал Defense One сообщал, что страны Североатлантического альянса (НАТО) пока не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону.

По словам аналитика международной консалтинговой компании McKinsey Гийома де Раньери, для того, чтобы достигнуть намеченного уровня, многим странам НАТО придется потратить годы, что особенно сильно сказывается на уровне и скорости поставки на Украину новых систем вооружения и боеприпасов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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