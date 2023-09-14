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Стало известно, как СВО повлияла на кофе

Asahi Shimbun: СВО и глобальное потепление ухудшили качество кофе в Японии

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«Газета.Ru»

Обозреватель Юко Кавасаки назвала украинский конфликт и глобальное потепление причиной ухудшения качества поступающих в Японию кофейных зерен. Об этом пишет Asahi Shimbun.

По словам Кавасаки, кофейные зерна Япония импортирует из Колумбии, которая столкнулась с утроением цен на российские удобрения на фоне СВО. В связи с уменьшением расхода удобрений выращенные кофейные зерна обладают меньшей крепостью и более плоским вкусом и ароматом.

«Некоторые фермеры добавляют апельсиновую цедру или дрожжи в кофейные зерна, чтобы усилить аромат во время ферментации зерен на этапе послеуборочной обработки», — рассказал японский специалист по кофе Ю Шимада.

Тревогу среди кофеманов вызывает «проблема 2050 года» — половина территорий, на которых в настоящее время выращивается кофе Арабика, к 2050 году может стать непригодной для этого из-за глобального потепления.

До этого стало известно, что 2-3 кружки кофе в день снижают риск развития депрессии и тревоги.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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