Минфин поддержал репатриацию валютной выручки экспортеров

Министерство финансов предлагает ввести механизм репатриации (обязательного возврата) валютной выручки экспортеров, заявил директор департамента финансовой политики Иван Чебесков. Варианты рассматриваемых механизмов включают процентные ставки и валюты, в которых следует осуществлять обязательный возврат. Об этом пишет газета »Известия».

Подобная инициатива была высказана организацией «Деловая Россия» в июле. Весной 2022 года действовала более жесткая мера — обязательная продажа валюты внутри страны. Эксперты полагают, что репатриация поможет поддержать курс рубля, однако эффект может быть временным. Однако компании могут столкнуться с проблемами при переводе денег в Россию из-за санкций.

В настоящее время Минфин применяет более жесткий подход к валютному регулированию, чем Центральный банк России (ЦБ РФ). Директор департамента финансовой политики Иван Чебесков заявил, что данный вопрос обсуждается, но пока нет консенсуса. Министерство предлагает ввести механизм репатриации валютной выручки экспортеров. Варианты могут включать различные процентные ставки и валюты, в которых следует осуществлять обязательный возврат.

Обсуждение валютного регулирования возобновилось в августе, когда курс доллара в моменте превышал 100 рублей. Тогда 15 августа ЦБ внепланово повысил ключевую ставку сразу до 12%, это способствовало укреплению национальной валюты.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.