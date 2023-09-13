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В России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель

Аналитик Антонов назвал три причины превышения Urals потолка в $60 за баррель

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Максим Богодвид/РИА Новости

Дефицит предложения российской нефти Urals, увеличение спроса на топливо со стороны Китая и Индии, а также переориентация сбыта отечественного сырья в Азию вместо Европы привели к тому, что «ценовой потолок» в $60 за баррель был превышен. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Превышение российской нефтью Urals «ценового потолка» в $60, установленного Западом в августе до $70 за баррель, по данным МЭА, в принципе возможно. Сокращение добычи и экспорта российской нефти из-за санкций и ограничений привело к дефициту Urals и, соответственно, увеличению цен на топливо», — объяснил он.

Также Китай и Индия нарастили закупки российской нефти, а рост спроса также внес вклад в повышение цен, добавил аналитик. Ориентация России на новые рынки сбыта в Азии вместо Европы увеличила издержки логистики и транспортировки, уточнил он.

По словам Антонова, для России превышение «ценового потолка» означает возможность получать большую выручку от продажи нефти, несмотря на ограничения. Это увеличивает выручку экспортеров и, соответственно, поступления в бюджет. Также при сохранении высоких цен могут активизироваться поставки нефти из США и других стран, что усилит конкуренцию, считает аналитик.

«Превышение «потолка» — это временное явление, обусловленное текущей ситуацией на нефтяном рынке. В долгосрочной перспективе России нужно наращивать поставки в Азию и оптимизировать логистику, чтобы снизить себестоимость продукции», — уверен Антонов.

По его мнению, «потолок» цен со стороны западных стран не сработал. Ставка на падение цен сорта Urals провалилась, российскую нефть продолжают активно закупать Китай, Индия, страны БРИКС, многие из которых перепродают российские нефтепродукты западным странам, уточнил эксперт.

«На мировом рынке ралли цен на нефть, вполне вероятно, продолжится. Россия блестяще сориентировалась в новой реальности, а намерения западных стран фактически обнулились. При этом баррель Brent движется в сторону $100, потолок пробит. Далее чердак и небо», — подытожил Антонов.

По последним данным, баррель Urals стоит $76,50, а Brent — $92,51. Дисконт составляет $16.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть осенью.

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