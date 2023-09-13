Стало известно, насколько Urals превысила санкционный ценовой потолок в августе

В августе российская нефть Urals торговалась в среднем по $70 за баррель, что на $10 выше установленного Западом «ценового потолка» в $60, сообщает Международного Энергетического Агентства (МЭА).

По данным агентства, в первую неделю сентября средняя цена Urals достигла $75 за баррель. Аналитики МЭА связывают рост котировок с сокращением экспорта российской нефти.

Превышение параметров «ценового потолка» пока незначительно влияет на транспортировку Urals, отмечает МЭА. Однако индийские НПЗ из-за дороговизны стали активнее закупать нефть у стран Ближнего Востока.

МЭА напоминает, что «ценовой потолок» применяется к стоимости нефти на момент погрузки с усреднением за три дня. Несмотря на превышение $60 за баррель, Минфин США считает этот механизм эффективным.

Накануне немецкое издание Spiegel опубликовало свое расследование по импорту российской нефти в Германию. По данным журнала Германия за последний год нарастила поставки российской нефти почти в 12 раз используя в качестве хаба Индию. Через нее шла закупка нефтепродуктов для нужд экономики.

Ранее стало известно, куда Россия стала поставлять больше нефтепродуктов.