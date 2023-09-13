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Россиянам объяснили последствия приостановки торгов на Мосбирже

Аналитик Карпунин счел приостановку торгов на срочном рынке Мосбиржи некритичной

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не станет критичной для большинства инвесторов, если операции быстро возобновят. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«В истории периодически такие неприятные моменты случались. В общем и целом событие не критичное для большинства инвесторов, если операции быстро возобновят. Но если какие-то участники хотели зафиксировать позиции конкретно сегодня из-за изменений цены базового актива для какого-нибудь фьючерса, то в моменте у них такой возможности не оказалось», — прокомментировал он.

Мосбиржа в среду сообщила о приостановке торгов на срочном рынке из-за нештатной ситуации торгово-клиринговой системы на нем с 9:30 мск. В настоящее время проводится диагностика системы, уточнили в пресс-службе биржи. Площадка проинформирует о возобновлении торгов дополнительно.

5 сентября Мосбиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. По информации торговой площадки, остановка торгов произошла из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка. При этом торги на других рынках проводятся в штатном режиме. Торги были возобновлены в тот же день.

В начале августа Банк России и Мосбиржа опровергли информацию об остановке торгов долларом.

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