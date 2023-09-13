Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке из-за нештатной ситуации

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 9:30 мск. Соответствующая информация появилась на сайте биржи.

«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30», — объяснили свое решение «РБК Инвестициям» в пресс-службе торговой площадки.

Сейчас проводится диагностика системы, уточнили в пресс-службе. Биржа проинформирует о возобновлении торгов дополнительно.

Срочный рынок — это рынок Московской биржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. Фьючерсы предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель обязан выкупить базовый актив, а продавец — поставить его в оговоренном количестве. Опционы предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель имеет право выбора: выкупить базовый актив или отказаться от сделки. При этом продавец опциона всегда обязан поставить базовый актив, если покупатель согласился на сделку.

Всего на рынке деривативов биржи торгуются 27 опционов на акции, 95 фьючерсных контрактов и опционы на них. Базисными активами по ним выступают фондовые индексы, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, акции, нефть, газ и другие товары, а также процентные ставки.

Ранее Мосбиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях