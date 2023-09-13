Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 9:30 мск. Соответствующая информация появилась на сайте биржи.

«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30», — объяснили свое решение «РБК Инвестициям» в пресс-службе торговой площадки.

Сейчас проводится диагностика системы, уточнили в пресс-службе. Биржа проинформирует о возобновлении торгов дополнительно.

Срочный рынок — это рынок Московской биржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. Фьючерсы предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель обязан выкупить базовый актив, а продавец — поставить его в оговоренном количестве. Опционы предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель имеет право выбора: выкупить базовый актив или отказаться от сделки. При этом продавец опциона всегда обязан поставить базовый актив, если покупатель согласился на сделку.

Всего на рынке деривативов биржи торгуются 27 опционов на акции, 95 фьючерсных контрактов и опционы на них. Базисными активами по ним выступают фондовые индексы, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, акции, нефть, газ и другие товары, а также процентные ставки.

Ранее Мосбиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.